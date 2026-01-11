古橋亨梧、岩田智樹、藤本寛也が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムは現地１月10日、FAカップ３回戦で４部のケンブリッジ・ユナイテッドと対戦。３−２で勝利を収めた。この一戦で古橋に待望の今季２点目が生まれた。１−０で迎えた42分だ。今月20日に31歳となる日本代表FWは、相手CBからボールを奪って一気に抜け出すと、GKとの１対１を冷静に制し、約５か月ぶりに得点を挙げた。 地元メデ