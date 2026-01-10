送検のため埼玉県警川越署を出る山口新容疑者＝10日午前9時4分埼玉県新座市のアパートに会社員山本早苗さん（51）の遺体が遺棄された事件で、死体遺棄容疑で逮捕された職業不詳山口新容疑者（53）が「山本さん宅の前で鼻を数発殴った。車に押し込み自宅に連れて行った」との趣旨の供述をしていることが10日、捜査関係者への取材で分かった。県警は容疑者が山本さんを待ち伏せしていたとみている。2人は知人とみられる。司法解