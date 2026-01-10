「プロレス・スターダム」（１０日、後楽園ホール）元アイドルでフリーの伊藤麻希（３０）が同日付でスターダムに電撃入団した。第２試合終了後に突如スクリーンに映像が流れ、テーマ曲とともにリングに上がり、「世界一カワイイのは〜？」「伊藤ちゃ〜ん」というお決まりのやり取りを披露。岡田太郎社長が所属契約を結んだことを発表し、１１日の後楽園ホール大会から出場するという。伊藤はリング上で「９年プロレスをやって