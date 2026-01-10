『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の大人気企画「電気イスゲーム」が、家庭用パーティーゲームとなって発売される。 「電気イスゲーム」は、『水曜日のダウンタウン』のコーナーから生まれた心理戦ゲーム。12脚の椅子を使って、プレイヤーの芸人たちが相手を出し抜き、相手のお尻に電気を流し、椅子に割り当てられたポイントを取り合い勝敗を競う。 今回発売される「水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム」は、番