Image: minimalleather こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ポケットの延長では頼りない、とはいえ通常のバッグは大げさ…。そんな日常シーンを補うのが、次世代サコッシュ「VERSITA」です。徹底した「引き算」のデザイン美学を取り入れつつ、実用性を存分に発揮。コーディネート全体に品格を添える大人のサコッシュをご紹介します。3秒で変身？ 3W