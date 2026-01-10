2026年1月10日未明、北海道日高町富川北1丁目の飲食店で身元不明の女性の遺体が発見され、飲食店を経営する松倉俊彦容疑者（49）が死体遺棄の疑いで逮捕されました。警察によりますと、2026年1月1日、女性の祖母から行方不明届が出されていました。捜査の中で、松倉容疑者から事情を聞いていたところ、犯行を自供したため、警察が店舗を捜索したところ、遺体の発見に至ったということです。遺体は飲食店の壁の中から発見されました