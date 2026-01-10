ソニー損害保険株式会社はこのほど、2005年4月2日～06年4月1日生まれの1000人を対象に「20歳のカーライフ意識調査」を実施、結果を公表した。 【調査結果】ポルシェにフォルクスワーゲン、テスラの名前も 運転免許保有者と取得予定者771人に、車(バイクを除く)を持っているかを聞いたところ、「自分の車を持っている」は17.1％、「自分の車を購入する予定がある」は18.7％、「購入する予定はないが