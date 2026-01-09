1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë23¡§00¤«¤é¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¡£Âè1ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£1995Ç¯¡Á2007Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÆ£ÂÙ¹°¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥È¥é¥¤¥¬¥ó¡Ù¡£º½Çù¤ÎÀ± ¥Î¡¼¥Þ¥ó¥º¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿ÁÔÂç¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤¬ËÂ¤®¤À¤¹¸Ê¤Î±¿Ì¿¤Ø¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Àï¤¤¤È³ëÆ£¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥ª