2025年6月に、福島県の名所や名物を赤べこ化した手のひらサイズのミニフィギュア「福島べこ〜ず」が発売され、Japaaanでも紹介しましたが、2026年1月下旬より、シリーズ第2弾となる「福島べこ〜ず2」が発売されることになりました。福島には、地域ごとに受け継がれてきた歴史や人物、名物がありますが、第1弾「福島べこ〜ず」では、福島の名所・名物を“赤べこ”という親しみやすい存在で表現。第2弾となる新作「福島べこ〜ず2」で