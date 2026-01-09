インバウンドに沸く日本。日本はマナーがよく親切で安全な国だという外国人観光客の声をよく耳にします。確かに諸外国と比べると“優秀”と言える点もあるかもしれませんが、そんな日本にも例外はたくさんあります。今回は目を疑いたくなるようなマナーの悪さが露呈した、新幹線車内で発生したエピソードです。◆初めての東京出張、まさかの“ハズレ席”入社して一年目の秋。木内さん（仮名・24歳）は、念願だった東京本社へ