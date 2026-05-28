奈良県の山下真知事奈良県の山下真知事がランニング中に転倒し、肋骨を折るけがを負っていたことが28日、県への取材で分かった。公務を欠席したが、29日から登庁を再開する。県によると、山下氏は23日にプライベートでランニングをし、26日に病院を受診して骨折が発覚。27日のリニア中央新幹線建設促進期成同盟会の総会や28日の関西広域連合委員会を欠席したが、オンラインで対応した公務もあるという。