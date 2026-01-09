巨人からポスティング制度を使ってブルージェイズ入りした岡本和真内野手（２９）について、海外メディアは意外な視点から他球団への影響を指摘した。海外メディア「マリナーズラウンドテーブル」は８日（日本時間９日）に「シアトル・マリナーズが岡本和真を逃したという事実は意図せず結果へとつながる」と題した記事を更新。記事ではブレイディ・ファーカス記者の発言を引用しながら「マリナーズにとって、メジャーでプレー