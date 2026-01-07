イオン本社＝千葉市美浜区イオンは7日、ドラッグストア大手のツルハホールディングスへの株式公開買い付け（TOB）が成立したと発表した。14日付で連結子会社化する。ツルハは昨年12月にイオン子会社で同業のウエルシアホールディングスと経営統合し、売上高2兆円超の国内最大のドラッグストアチェーンとなっていた。統合を巡っては、業界2位だったツルハが最大手だったウエルシアを子会社化。そのツルハをイオンが傘下に収める