奈良市議・へずまりゅう氏（34）が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新。暴露系アカウント「DEATHDOL NOTE」（デスドルノート）の創設者・磨童まさを氏と連携を取ると報告した。へずま氏は「【ご報告】デスドルノートと手を組みます。彼の情報発信＋自分の行動力で日本を明るくして参ります」とポスト。「若者からの人気が高く若者が政治に興味を持つ良いきっかけになると思います。これからよろしくお願いします」とした。

