こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年1月3日(土)9時から1月7日(水)23時59分まで「スマイルSALE 初売り」を開催中。現在、Amazon Alexaの「Echo Dot Max」がお得に登場しています。 ■この記事で紹介している商品 【New】Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内