伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦者を決める第11期叡王戦本戦トーナメント1回戦が1月7日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と山崎隆之九段（44）が現在対局中だ。絶対王者が盤上で見せる厳しい表情とは裏腹に、昼食注文の際に見せた“ある行動”がファンの視線を釘付けにした。【映像】何を食べる？藤井六冠が悩む一部始終それは、対局者が自ら昼食を注文し、その場で支