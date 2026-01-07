「浅田さんはね、和久田アナがいなくなって、いよいよ自分の番だと、さっき言ってましたよ」1月3日にNHK総合で放送された『新春生放送！東西笑いの殿堂2026』で、出演していた同局の浅田春奈アナをイジったのは爆笑問題・太田光。というのも、昨年12月末にスポーツ紙などで、NHKの和久田麻由子アナ（37）が今年3月までに退社することが報じられていた。また、「スポニチアネックス」によると、退社後はフリーアナウンサーに転身し