今日（6日）朝、熊本県天草市有明町の海岸で女性の遺体が見つかりました。警察が身元を調べています。 【写真を見る】「眼鏡をかけたまま…」熊本県天草市のビーチに50～70代の女性遺体パトロール中の警官が発見 目立った外傷なし 警察によりますと、6日午前7時半ごろ、天草市有明町上津浦にある四郎ヶ浜ビーチの護岸で、パトロール中の警察官があおむけの状態で死亡している女性を見つけました