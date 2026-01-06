勤務する保育所で園児に性的な行為をしたとして逮捕された男が、別の園児にも同様の行為をしたとして再逮捕されました。 【写真を見る】「性欲を満たすため」保育所で園児に性的行為か 元保育士の男(53) 別の女の子への容疑で再逮捕熊本 取り調べで自ら明らかに 強制性交等の疑いで再逮捕されたのは、熊本県大津町の「白川保育園」の元保育士、林信彦容疑者(53)です。 林容疑者は、この保育所に勤務していた2021年4月ごろか