にんべんは、東京・日本橋周辺地域で開催中の「カナエル NIHONBASHI 2025-26」の推し活企画に合わせ、1月2日から「日本橋だし場はなれ」で縁起物の帆立を本枯鰹節だしで上品に炊き上げた限定メニュー「帆立の炊き込みご飯」の販売を始めた。帆立は、形が帆に似ていることから「順風満帆」を表し、殻の模様が「末広がり」を思わせることからも縁起物とされる。口に入れた瞬間、ひとくちで気分も推し活もふわっと上向きになるよ