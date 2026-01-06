私はサオリ。夫のイッペイ、息子のアオト（8歳）、娘のリカ（4歳）と4人で暮らしています。ずっと仕事優先で動いてきたイッペイは、子育てや家事に関して、まるで他人事のように思っています。ある日子どもたちがダブルで熱を出し、食事が用意できなかった私に、イッペイは「テイクアウトなんて手抜き」と言い放ちました。子どもたちがもっと小さい頃は近所に母がいて手伝ってくれていたから、イッペイは子どもの看病の大変さを知