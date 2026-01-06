原因不明の難病と闘う日々「医師からは余命１ヵ月と言われています。ですが、いまさら自制しても寿命が延びるわけではない。残り少ない人生、酒も食事も楽しみますよ！」行きつけの居酒屋で好物の銀杏（ぎんなん）を前にグラスをカメラに向け、こう話すのは軍事評論家のテレンス・リー氏（61）だ。元傭兵という特異な経歴とサングラスに分厚い胸板という風貌から、『サンデージャポン』（TBS系）や『ホンマでっか!?TV』（フジテレ