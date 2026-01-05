プロデューサーのジェイソン・ブラムを筆頭に『M3GAN／ミーガン』、『ブラック・フォン』、『透明人間』など数多くのヒット作を生み出し、ハリウッドのホラー界を牽引する“恐怖の工場”、製作会社ブラムハウス。スコット・カーソン原作の全世界で大人気のゲームシリーズを彼らが映画化した『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』（24）は北米で2023年10月に公開、オープニング興収約8,000万ドルの驚異的な記録を打ち立て、そ