GG賞4度の名手・坂口智隆さんが伝授する「正面のフライ」対応法外野守備において、正面のフライは距離感が掴みづらく、プロでも判断が難しいとされる。目測を誤り、頭上を越される「バンザイ」を避けるにはどうすべきか。近鉄、オリックス、ヤクルトで活躍し、三井ゴールデン・グラブ賞を4度受賞した坂口智隆さんは、自身の経験から「安心感が一番大事」と語り、確実な捕球に向けた独自の理論を提示する。多くの指導現場では、