GG賞4度の名手・坂口智隆さんが伝授する「正面のフライ」対応法

外野守備において、正面のフライは距離感が掴みづらく、プロでも判断が難しいとされる。目測を誤り、頭上を越される「バンザイ」を避けるにはどうすべきか。近鉄、オリックス、ヤクルトで活躍し、三井ゴールデン・グラブ賞を4度受賞した坂口智隆さんは、自身の経験から「安心感が一番大事」と語り、確実な捕球に向けた独自の理論を提示する。

多くの指導現場では、落下地点に素早く入ることを目的に打球から視線を外して走る「目を切る」追いかけ方が推奨されるが、坂口氏は「まずは確実に捕らないといけないので、目でボールを追いかける」というスタイルを貫く。目を切ると、屋外では風の影響などで捕球の確率が下がるからだ。

では、距離感が把握しにくい正面の打球に対して、どのように目で追いかけるのか？ 坂口さんは正対して追いかけるとミスに繋がるため、あえて打球とのライン上から“体をずらす”必要があると説明する。

具体的な練習法として、地面に引いたライン上に立ち、打球が飛んだ瞬間に「自分が得意な方に体を入れ替えてから走り出す」ことで、正面の打球をあえて横の打球を追いかけるのと同じ状況に作り変える。この時、ボールとの距離を一定に保ち、ラインと平行に走るイメージを持つことが重要だ。これにより、視界からボールを消さずに最短距離で落下地点に向かうことができる。

体を入れ替える際、目を切るのは「体が回る時の一瞬だけ」に留めることがポイントだ。基本的には「ずっとボールを確認する」ことを意識し、最後は必ず体の横で捕球する形を目指す。正面に飛んできたからといって、打球の真下やラインの真ん中に入るとミスが起きやすい。大切なのは、ボールに寄りすぎず、適切な空間を維持しながら平行に追いかける技術だ。

正面の打球に対する恐怖心や不安を払拭し、自分にとって最も捕りやすい形を作ることができれば、守備の安定感は劇的に向上する。名手の視点を取り入れ、自信を持って1歩目を踏み出してほしい。（First-Pitch編集部）