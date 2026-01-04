お酒を楽しみながら若さを保つにはどんな嗜み方をすればいいか。同志社大学糖化ストレス研究センター客員教授の八木雅之さんは「お酒の中には、ポリフェノールが豊富な抗酸化作用を持つものがある。ただし、飲み方と低血糖による食べたくなるシメのラーメンに注意が必要だ」という――。※本稿は、八木雅之『最新科学でわかった 老けない食べ方の新常識』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Nyantanan※写