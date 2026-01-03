「もし違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちるのか？」を検証する恋愛番組としてバラバラマンスリー枠で放送されていた『ラブタイムトラベル』。その最新作が1月2日（金）に放送された。お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴと、モデル・俳優のいつきが遊園地デートをするなか、2人は“キスの指令”を引き当ててしまい…。【映像】「手を繋ぐより上」りなぴっぴ＆いつきがミッションに挑む瞬間今回は男女5人のデート映像をM