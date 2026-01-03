初対面の男女に禁断のキス指令！観覧車で女芸人＆モデルが密着し…

「もし違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちるのか？」を検証する恋愛番組としてバラバラマンスリー枠で放送されていた『ラブタイムトラベル』。その最新作が1月2日（金）に放送された。

お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴと、モデル・俳優のいつきが遊園地デートをするなか、2人は“キスの指令”を引き当ててしまい…。

【映像】「手を繋ぐより上」りなぴっぴ＆いつきがミッションに挑む瞬間

今回は男女5人のデート映像をMCに就任した横澤夏子とROIROMの本多大夢＆浜川路己がスタジオから見届けることに。デート映像には、りなぴっぴ、モデル＆動画クリエイターインフルエンサー・ねおの妹でモデル・女優のみゆ、いつき、K-1選手のゆうた、会社員のりょうが登場した。

スマートフォンなど現代の道具の使用を禁止されるなか、1日目は5人が横浜を舞台に男女の組み合わせを変えながら、ドライブや夜景バーなどを楽しんだ。

りなぴっぴといつきは夜の遊園地を訪れ、2人きりで観覧車に乗り込む場面も。ゆっくりとゴンドラが上がっていくなか、ふいにいつきが「（ミッション）やんなきゃいけないから…」と切り出した。

すると映像は少し前に戻り、りなぴっぴといつきがカプセルトイを引く場面に。そこに書かれていた指令に2人は「えーっ」「こういう感じ!?」と戸惑うも、スタジオメンバーと視聴者にはまだその指令は明かされない。

そして場面は再び現在に戻り、いつきは「ちょっと段階何か踏みます？」と提案。「じゃあ手繋いどきましょうか」と2人は指を絡め、スタジオでは横澤たちが「それ以上の距離の（ミッション）？」「手繋ぐじゃないってこと？」とざわつく。

そこから2人は見つめ合うも、いつきは困ったように照れ笑い。しかしついに意を決したのか、りなぴっぴに顔を近づけていく…。

スタジオから「えーっ！」と驚きの声があがるなか、いつきは自分の鼻をりなぴっぴの鼻にくっつけた。

2人が行ったミッションは「鼻キス」。初対面の2人が大胆な行動に出ると、スタジオは「ぎゃああ最高」「本当に!?」と衝撃が走っていた。