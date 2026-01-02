12月31日、『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK）が放送され、4人組ガールズグループ『aespa（エスパ）』が初出場を果たした。出演が決まった当時から物議を醸していた彼女らの出演。パフォーマンス中には別の“疑惑”を指摘する声が多数あがっていた。「そもそもaespaをめぐっては、メンバーのNINGNING（ニンニン）が、過去に原爆のきのこ雲を連想させるランプを購入し、SNSに投稿していたことが発覚し炎上しました。ネット上では出演