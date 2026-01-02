第102回箱根駅伝第102回箱根駅伝は2日、午前8時に往路の号砲が鳴った。スタート地点で、とある芸能人が観戦したことを報告している。それはタレントの山里亮太。各校の選手が駆け出していく様子をスタート地点後方の群衆から撮影し、自身のXに動画でアップした。「箱根駅伝のスタートを初めて生で見ることができた！！！さぁ、帰って続きをテレビで見よう！！！」とつづった。スタート前から現地観戦していることを明かし