食楽web 沖縄旅行の楽しみといえば、やっぱりグルメ。 今回は、那覇空港で気軽に立ち寄れる老舗ステーキ店や沖縄そばの名店、海を望むウミカジテラスの“映え”カフェ、特別な夜に訪れたいリゾートホテルのレストランまで、味もビジュアルも外さない注目の6軒を厳選しました。 旅の始まりから締めくくりまで、沖縄らしさをたっぷり味わえるスポットばかりです。 愛され続ける沖縄ステーキの大定番『ステ