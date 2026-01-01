ニューイヤー駅伝第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）は1日、群馬県庁発着の7区間100キロで行われ、GMOインターネットグループが優勝した。エースが集う2区（21.9キロ）では、吉田響（サンベルクス）が1時間1分1秒で区間新記録をマーク。選手が駆け抜ける沿道では思わぬ人物が発見された。吉田が走るコース脇を、見覚えのあるアニメキャラも疾走した。オレンジ色に黒のラインが入った長袖シャツ。まるでアニメ「ド