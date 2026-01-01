ニューイヤー駅伝

第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）は1日、群馬県庁発着の7区間100キロで行われ、GMOインターネットグループが優勝した。エースが集う2区（21.9キロ）では、吉田響（サンベルクス）が1時間1分1秒で区間新記録をマーク。選手が駆け抜ける沿道では思わぬ人物が発見された。

吉田が走るコース脇を、見覚えのあるアニメキャラも疾走した。オレンジ色に黒のラインが入った長袖シャツ。まるでアニメ「ドラえもん」のジャイアン（剛田武）のコスプレのようだ。コースの外側、人が少ない場所を走っていた。

箱根駅伝でアニメ「ドラゴンボール」のフリーザのコスプレをした応援団など、駅伝では度々話題になる沿道のファン。TBS系の中継で気づいた視聴者から驚きや爆笑のコメントが寄せられた。

「駅伝観てたら、ジャイアン走ってた」

「ジャイアンが手に持ってるのがなにかすごく気になる」

「駅伝でジャイアン走ってて笑うんだが」

「ジャイアンのコスした人映ってたよね？」

「え！？ジャイアンいる！」

24位でタスキを受けた吉田は、序盤から爆走。3キロまでに5人を抜き、6キロまでにさらに5人、8キロ手前では9人の集団も抜き去った。13キロ過ぎには同学年のライバル、平林清澄（ロジスティード）らをかわし、なんと23人抜きでトップに。ラスト1キロで2位に落ちたが、22人抜きで2位浮上。1時間1分1秒は驚異の区間新記録だった。



（THE ANSWER編集部）