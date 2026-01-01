1日朝、茨城県石岡市にあるパラグライダーの離陸場で孫と初日の出を見に来ていた63歳の男性が、およそ15メートル下の斜面に転落し、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察によりますと、1日午前6時45分ごろ、石岡市吉生のパラグライダーの離陸場で小学6年生の孫と初日の出を見に来ていたつくば市の野原富治さん（63）が転倒し、およそ15メートル下の斜面に転落しました。野原さんは病院に搬送されましたが、およそ3時間後に死