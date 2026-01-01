ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが、フェーズ3の幕開けとなるきょう1月1日、早くもフェーズ3開幕後の第1弾の楽曲となるデジタルシングル「lulu.」（読み：ルル）を1月12日にリリースすると発表した。【写真】ファン歓喜！ミセス「Carrying Happiness」メッセージ『第67回 輝く！日本レコード大賞』では「ダーリン」で史上初の バンドでのレコード大賞三連覇を達成し、大みそかの『第75回NHK紅白歌合戦』で大トリを飾ったばかり