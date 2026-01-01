大逆転後宮とりかえ伝『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』、1月のテーマは ”お正月” 。玲琳と慧月の季節ビジュアルが公開された。『一迅社ノベルス』にて小説が刊行中、そして『月刊コミックZERO-SUM』にてコミカライズが連載中の『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（小説：中村颯希／イラスト：ゆき哉／コミック：尾羊英）。小説では「シーモアみんなが選ぶ2023 電子コミック大