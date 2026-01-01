「クルマの正月飾り」なぜ激減？ 実は若者に「あえて」ブーム到来かかつて、お正月になるとクルマのフロントグリルに「しめ飾り」をつける光景は当たり前のものでした。しかし令和の今、その姿は激減し、SNSなどでは「絶滅危惧種」などと囁かれることもあります。【画像】超懐かしい！ 昭和世代歓喜な「定番グッズ」の画像を見る（15枚）（15枚）なぜ、最近では見かける機会が減ってしまったのでしょうか。お正月を迎える