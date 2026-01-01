歯周病菌は唾液に乗って腸内で悪影響を及ぼす!? 腸内環境が悪化し、腸に穴が開いてしまうことも 前回の記事では、炎症性サイトカインや、歯周病菌が歯茎の毛細血管から侵入するケースを解説しましたが、実は近年、歯周病菌の一つであるP.g菌（ポルフィロモナス・ジンジバリス菌）が、食べたものや唾液と一緒に消化管を通って腸まで運ばれることもわかってきました。 ほとんどの細菌が胃に到達した時点で死滅すると考えら