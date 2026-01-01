日本郵政は、全国に約３０００か所ある郵便・物流の集配拠点のうち、２割弱にあたる５００か所以上を２０２８年度までに統廃合する方向で検討に入った。郵便物の需要が減少する中、地方の小規模拠点を再編して効率を高める一方、都市部では跡地を複合施設などに再開発し、郵便ネットワークを支える安定した収益源とする。関係者によると、今年５月にも公表する次期中期経営計画（２６〜２８年度）に盛り込む方向で調整している