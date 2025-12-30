年末年始の恒例行事である「帰省」だが、コロナ禍を経た生活様式の変化や物価高、インバウンド増加による混雑などを背景に、そのあり方も変わりつつある。今年の年末年始、実際に人々はどのような選択をしているのだろうか。年末年始に帰省する予定はありますか? (自分の実家・義実家のどちらも含む)そこで、マイナビニュース会員306人を対象に実施した、今年(2025年)の年末年始の帰省に関するアンケートの結果を紹介する。○今年