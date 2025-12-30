ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２９日、今秋のドラフトで加入したルーキーたちに“キャラ立ち”指令を出した。「いかに１年間自分を覚えてもらえるかというところが、アピールポイントにもなると思う。野球だけではなく」とエールを送った。１年目に活躍すれば、一時は人気者になる。ただ「来年（１年目）はいいけど再来年になるとまた新しい選手が入ってくる」と持論を展開。続けて「私服になると（顔を）覚えられるまでは