最も値上げ率が大きいSDXC UHS-II V60 GOLD 128GB ProGrade Digital Inc.は12月29日（月）、取扱い製品の価格改定を2026年1月8日（木）に実施すると発表した。対象製品はメモリーカード、カードリーダー、ポータブルSSDなど広範にわたる。 昨今の半導体メモリーの需要急増により、フラッシュメモリー価格が上昇していることを受けたもの。同時に為替レートを$1=150