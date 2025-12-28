TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のメインキャスト8名出演によるスペシャルイベント『SPY×FAMILY』ANIME EXTRA MISSION ?が、2026年11月8日 (日）に開催決定。2026年5月20日（水）発売のSeason 3Blu-ray＆DVD Vol.2にチケット優先販売申込券が封入される。＞＞＞イベント出演者やパッケージ特典をチェック！（写真11点）集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々