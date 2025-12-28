¡ÚSPY¡ßFAMILY¡Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È2026Ç¯11·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È8Ì¾½Ð±é¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙANIME EXTRA MISSION ¶¤¬¡¢2026Ç¯11·î8Æü (Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ·èÄê¡£2026Ç¯5·î20Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤ÎSeason 3Blu-ray¡õDVD Vol.2¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
½¸±Ñ¼Ò¤Î¥Þ¥ó¥¬»ï¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤Ë¤Æ2019Ç¯3·î¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÁíPV¿ô6²¯Ä¶¤¨¡¢¿ô¡¹¤Î¥Þ¥ó¥¬¾Þ¤Ë¤âµ±¤¡¢ºÇ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹16´¬¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬4100ËüÉô¤òÆÍÇË¡£ 2023Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥áSeason 2¤âÂç¹¥É¾¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¡¢Æ±Ç¯12·î22Æü¤ËÁ´¹ñ383´Û¤Ç¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ SPY¡ßFAMILY CODE¡§ White¡Ù¤Ï¸ø³«3Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ12²¯±ß¤òÆÍÇË¤È¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢2025Ç¯8·î25Æü»þÅÀ¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ63.2²¯±ß¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£10·î¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎSeason 3¤âÊüÁ÷¤·¡¢Âç¹¥É¾¤Î¤¦¤Á¤ËÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÂç¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡£
TV¥¢¥Ë¥áSeason 3¤¬Á´13ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿ËÜÆü¡¢Âç·¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬2026Ç¯11·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ºîÉÊÃ±ÆÈ¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙANIME EXTRA MISSION°ÊÍè¤Î2²óÌÜ¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤Î¹¾¸ýÂóÌé¡¢¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤Î¼ïºêÆØÈþ¡¢¥è¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤ÎÁá¸«º»¿¥¡¢¥Ü¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤Î¾¾ÅÄ·ò°ìÏº¤é¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼²È¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Season 3¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯ÊÔ¡×¡¢¡Ö¥¦¥£¡¼¥é¡¼ÊÔ¡×¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢Ìò¤Î¾®Ìî¸¾Ï¡¢¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Ç¥º¥â¥ó¥ÉÌò¤ÎÆ£¸¶²Æ³¤¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ëÌò¤Î²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤¡¢¥Õ¥£¥ª¥Ê¡¦¥Õ¥í¥¹¥ÈÌò¤Îº´ÁÒ°½²»¤âÅÐÃÅ¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥ÈÁíÀª8Ì¾¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÀªÂ·¤¤¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯5·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3¡¡Blu-ray¡õDVD Vol.2¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô¤ÎÉõÆþ¤¬·èÄê¡£¾ÜºÙ¤Ï½ç¼¡È¯É½¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢¨¡Ö¼ïºêÆØÈþ¡×¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡ÖÂç¡×¤ÎÉôÊ¬¤¬¡ÖÎ©¡×¤Ë¤Ê¤ë»ú¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¡ÊC¡Ë±óÆ£Ã£ºÈ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦SPY¡ßFAMILYÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
