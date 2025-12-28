東映キャラクター戦略部の担当役員である白倉伸一郎が東映特撮ファンクラブ（TTFC）会員の皆様だけにお届けする特別番組『東映のヒミツぜんぶバラしまスペシャル！〜おや、誰か来たようだ2025』が、本日12月28日（日）9時30分よりTTFC会員見放題配信開始された。＞＞＞特番のカットや作品ビジュアルをチェック！（写真8点）2024年末に配信して大好評を博した企画の第2弾となる本番組。今回もTTFC会員の皆様からお寄せ頂いた質問に