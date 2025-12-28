第70回有馬記念（GI、芝2500m）が行われる中山競馬場の馬場情報が28日、JRAより発表された。中山は芝・ダートともに「良」でスタート。芝のクッション値は「9.5／標準」、芝の含水率はゴール前11.3％、4コーナー12.4％と計測された。 ■土曜は外に持ち出した馬の伸びが目立つ 先週末と今週水・木曜に降雨があり、中山芝の馬場悪化が懸念されたが、土曜は芝のクッション値「9.8／標準」と、昨年と