女優でモデルの池田エライザが12月23日、Instagramを更新。“上目遣いでウィンク”ショットを披露し、ファンからは歓声があがっている。池田は《あのちゃんのラジオに被っていって驚かせたかった＠_hell_blau_のお帽子》とつづり、アーティスト・あのが立ち上げたブランド「HELL BLAU（ヘルブラウ）」の、ブルーとホワイトのマフラーニットキャップをかぶり、振り返ってカメラ目線でウィンクするショットを添えた。Instagram