回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」と、堀越耕平さんの漫画を原作としたアニメ「僕のヒーローアカデミア−FINAL SEASON−」（読売テレビ・日本テレビ系、毎週土曜午後5時30分）とのコラボキャンペーン第3弾が12月26日にスタートします。【写真】ヤバイ！クオリティー高すぎる！アクリルスタンドのデザインを一挙、チェック2500円（税込み）の会計ごとに、オリジナルグッズが1個もらえるプレゼントキャンペーンでは、主