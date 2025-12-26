回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」と、堀越耕平さんの漫画を原作としたアニメ「僕のヒーローアカデミア−FINAL SEASON−」（読売テレビ・日本テレビ系、毎週土曜午後5時30分）とのコラボキャンペーン第3弾が12月26日にスタートします。

【写真】ヤバイ！ クオリティー高すぎる！ アクリルスタンドのデザインを一挙、チェック

2500円（税込み）の会計ごとに、オリジナルグッズが1個もらえるプレゼントキャンペーンでは、主人公の緑谷出久（みどりや・いずく）をはじめ、麗日お茶子（うららか・おちゃこ）、爆豪勝己（ばくごう・かつき）、轟焦凍（とどろき・しょうと）の「アクリルスタンド」（全4種）が登場。

コラボキャンペーンでは、店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」で当たりが出ると、メインキャラクターをあしらった「ラバーアクセサリー」（全6種）、「缶バッジ」（全21種）、「マグネットシート2枚セット」（全10種）のうち、どれか1種類がもらえます。

「僕のヒーローアカデミア」（通称“ヒロアカ”）は、2014年に堀越さんが「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載を開始し、コミックスシリーズの世界累計発行部数が1億部を突破した人気作です。

くら寿司では、同日からカニやウニなどが楽しめる「年末年始」フェアも期間限定で実施しています。