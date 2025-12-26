最高価格は約77億円タイのバンコクにあるトンロー一帯は、富裕層が集まる街として知られる。「バンコクの青山」とも呼ばれ、現地に行けばスクンビット通りが、どことなく東京のしゃれた青山通りにも見えてくる。【実際の写真】最高価格は77億円！ポルシェが手がけた「超高級マンション」そのトンローの一角に、目下建設中なのが「ポルシェ・デザイン・タワー・バンコク」（以下ポルシェマンション）だ。竣工予定は2028年。名